31 Mayıs 2020, Pazar
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Kayseri’de ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

'de, ailesinin haber alamadığı 41 yaşındaki Ö.O. isimli şahıs çalıştığı iş yerinin katında ölü bulundu. Ö.O.'nun cesedi morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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BODRUM KATTA ŞOK MANZARA!

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu.

MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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