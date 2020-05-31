Kayseri’de ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu
Kayseri'de, ailesinin haber alamadığı 41 yaşındaki Ö.O. isimli şahıs çalıştığı iş yerinin bodrum katında ölü bulundu. Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ö.O.'dan bir gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan ihbar sonrasında Ö.O.'nun çalıştığı Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Murat Caddesi'ndeki iş yerini kontrol eden polis ekipleri, 41 yaşındaki adamı iş yerinin bodrumunda hareketsiz şekilde buldu.
MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ö.O.'nun cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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