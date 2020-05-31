31 Mayıs 2020, Pazar
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Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi

ülkelerinden 'da, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak 9 bin 779'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

İLK VAKA ŞUBAT AYINDA…

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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