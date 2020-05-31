ABD'li vekil Clarke: Türkiye yaptığı yardımlarla dünyada ve ABD’de büyük fark yarattı

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, ABD'lilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler, ABD'nin virüsten en çok etkilenen bölgesindeki Kings Country Hastanesi'nde törenle teslim alındı. Törende bulunan ABD'li federal milletvekili Yvette Clarke, "Kovid-19 hayatımızı alt üst etti. Türk toplumunun yaptığı yardımlar gözlerimi yaşarttı. New York'ta, Brooklyn'de birçok Türk yaşıyor. Gereğinden fazla yardım yapıyorlar. Türkler, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, insanların hayatlarında fark yarattı." dedi.

DÜNYADA FARK YARATTILAR

Akşam'ın haberine göre; Clarke, "Türkler, iyiliği temsil ediyor. Dünyada fark yaratıyorlar. Başkente döndüğümde bundan bahsedeceğim. En zor şartlara sahip olan bu hastaneye gönderilen yardımlar ve fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2. DALGA İÇİN HAZIRIZ

Doluluk oranlarının yüzde 70 civarında olduğunu belirten hastanenin CEO'su Sheldon P. McLeod ise şunları kaydetti:

"Vakalar aşağı doğru gidiyor. Hastaneyi yeniden açmayı planlıyoruz. İkinci dalganın gelmesi durumunda ise hazırlıklıyız. Türkiye'ye bu yardımlar için minnettarız."

SOSYAL MESAFEYİ KORUYUN

Kings Hastanesi'nin başhekimi Dr. Steven Pulitzer, "Bir kaç haftadır sayıların azaldığını g��rüyoruz. İnsanlar evde kalırsa, maske takarlarsa ve sosyal mesafeyi korurlarsa sayıları aşağıda tutabiliriz. 800 civarında hastayı iyileştirdik" dedi. Acil Doktoru Geralda Xavier ise şunları kaydetti: "İkinci dalga için kendimizi hazır hissediyoruz. Daha rahat ve tecrübeliyiz. Hastalarımız iyileşiyor. Elimizde tedavi için henüz bir ilaç yok ancak edindiğimiz tecrübeler var."

BÜYÜK DEVLET OLMAK TAM DA BUNU GEREKTİRİR

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş başkanı Dr. Halil Mutlu, törene yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İyi devlet olmak, vatandaşlarınıza iyi bakmanızı gerektirir. Ancak dünyanın en büyük devletlerinden biri olmak istiyorsanız, böyle krizlerde tüm insanlığı kendi vatandaşınız gibi görmeli ve yardım elinizi uzatmalısınız. Türkiye, dünyanın en büyük devletlerinden birisi. Devletimiz, devletlerarası protokollerle, bizler de STK olarak yaptığımız yardımlarla, en büyük devletlerden biri olmanın gereğini yerine getirdik. Bundan ötürü gururluyuz" dedi. TASC Temsilcisi Burak Firik, "Burada 150'den fazla dilin konuşulduğu mahalledeyiz. Böyle bir yardımın onlardan gelmemesi bölgemizin milletvekili Clarke Hanımefendiyi çok şaşırttı" dedi.