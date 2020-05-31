Hindistan'da vahşet! Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler
Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler! Korkunç görüntüleri adresi Hindistan! Canlı canlı toprağa gömülen bebeğin kurtarılma anları anbean kameralara yansıdı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler.
Hindistan'daki Sonaura kasabasında ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince toprağa gömülmüş bir bebek buldu.
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