31 Mayıs 2020, Pazar
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Hindistan'da vahşet! Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler

Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler! Korkunç görüntüleri adresi ! Canlı canlı toprağa gömülen bebeğin kurtarılma anları anbean kameralara yansıdı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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YENİ DOĞAN BEBEĞİ DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜLER!

'daki Sonaura kasabasında ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince toprağa gömülmüş bir bebek buldu.

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