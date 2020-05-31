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Son dakika: İstanbul'dan Kastamonu’ya giden bir ailede koronavirüs tespit edilince köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; ’nun Taşköprü ilçesinde ’dan gelen ailede Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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BİR İLİMİZDE DAHA İSTANBUL KAYNAKLI VİRÜS KARANTİNASI BAŞLADI

'da bir köy karantinaya alındı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde 2 kişi korona virüs şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

'nda çocukları tarafından B.U. (75) ve eşi D.U. (83), çocuklarıyla birlikte köylerine geldi.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ramazan Bayramın ardından çocuğu, gelini ve torunu 'a dönen ailenin gelini Ş.U, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eşinin testi pozitif çıkan B.U'nun oğlu babasının da ateşinin yüksek olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine baba B.U, sağlık ekiplerince 'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan B.U'nun ardından eşi D.U'da Kastamonu Devlet Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşköprü'nün Karşı köyü 14 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

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