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Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump’a çağrı: DSÖ kararını gözden geçir

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye " Örgütü () ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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AB'DEN TRUMP’A ÇAĞRI: KARARINI GÖZDEN GEÇİR

İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak 'nin 'ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, AB'nin öncülüğünde Asamblesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

"DSÖ LİDERLİK YAPMALI"

Kovid-19'u yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ'nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı.

"ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİ ZAYIFLATACAK FAALİYETLERDEN KAÇINILMALI"

Açıklamada, tüm tarafların katılım ve desteğinin sürmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bu küresel tehdit karşısında ortak çözüm ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Bu bağlamda ABD'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı , DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimiz sona erdi SON DAKİKA: ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİMİZ SONA ERDİ
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