30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da drift yapıp ceza yiyen sürücü: Arabam kaydı

Konya’da drift yapıp ceza yiyen sürücü: Arabam kaydı

'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi. Sürücü, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Arabam kaydı" diye kendini savundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
ABONE OL
CEZA YİYEN SÜRÜCÜ BAKIN NE DEDİ!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda otomobili ile drift yaptığı tespit edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Konya’da drift yapıp ceza yiyen sürücü: Arabam kaydı KONYA’DA DRİFT YAPIP CEZA YİYEN SÜRÜCÜ: ARABAM KAYDI

CEZA KESİLDİ

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede otomobil ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye 'drift yapmak' maddesi gereğince 6 bin 141 TL ceza kesildi.

"ARABAM KAYDI"

Olayı bilerek ve isteyerek yapmadığını ileri süren sürücü, " içerisindeki bendim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Zaten yapabilen de bir insan değilim. Arabam kaydı. Yaptığımdan pişmanım" diyerek kendini savundu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA