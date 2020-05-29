Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimiz sona erdi
Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump çok kritik bir karara imza atarak DSÖ ile ilişkilerinin bittiğini resmen açıkladı. Donald Trump, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.
"DSÖ İLE İLİŞKİMİZİ BİTİRMEYE KARAR VERDİK"
Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.
"HONG KONG ARTIK ÖZER DEĞİL"
Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde konuştu.
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