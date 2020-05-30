İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi
Son dakika haberine göre; İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi. İngiltere, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 218 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 39 bine yaklaştı.
EN FAZLA CAN KAYBI YAŞAYAN 2. ÜLKE
İngiltere, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım!
- Diyarbakır’da alçak saldırı: 1 şehit!
- ABD'de acı tablo! Son 24 saatte...
- Resmen duyurdular! Aşı müjdesi geldi!
- Dilek hemşireden acı haber geldi!
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Bilim Kurulu Üyesi'nden önemli açıklamalar!
- Trabzonspor açıkladı! Sözleşmesi uzatıldı...
- BİM 2 Haziran aktüel kataloğu
- Karantinaya alınan ilk ilçeydi! İkinci dalga şoku
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi