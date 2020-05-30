30 Mayıs 2020, Cumartesi
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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi

Son dakika haberine göre; 'de nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 376'ya yükseldi. İngiltere, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından dünyada 'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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İNGİLTERE'DE KORONA KABUSU BİTMİYOR!

'de nedeniyle 218 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 39 bine yaklaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞAYAN 2. ÜLKE

İngiltere, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da 'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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