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İstanbul Fatih Camii'inde haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı |Video

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Giriş: 29.05.2020 13:26
Güncelleme:29.05.2020 13:27
Son dakika haberi; İstanbul Fatih Camii'inde haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem amaçlı kapatıla camiler bugün yeniden cuma namazıyla ibadete açıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul Fatih Camii’nde vatandaşların cuma namazı heyecanına ortak oldu. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak.
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