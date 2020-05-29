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İstanbul Fatih Camii'inde haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı |Video
Son dakika haberi; İstanbul Fatih Camii'inde haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem amaçlı kapatıla camiler bugün yeniden cuma namazıyla ibadete açıldı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul Fatih Camii’nde vatandaşların cuma namazı heyecanına ortak oldu. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak.