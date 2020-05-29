Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor! Acılı anne: Orası senin yerin değil oğlum
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Acılı anne Türkan Mutlu, "Ben HDP'den kızımı istiyorum. 6 yıldır evlat acısı çekiyorum" ifadelerini söylerken bir diğer anne Solmaz Övünç, "Orası senin yerin değil oğlum, gel teslim ol. Onlar çocuk katili" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 270'inci gününe girdi.
Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen evlat nöbetini sürdürdüklerini dile getiren Mutlu, "Hiçbir şeye aldırmadım çünkü kızımın acısı hepsinden daha ağır." dedi.
Mutlu, "HDP'den kızımı istiyorum. Eğer biraz vicdanları varsa benim kızımı göndersinler. 6 yıldır evlat acısı çekiyorum." diye konuştu.
Evladına seslenen Mutlu, "Kızım çık gel. Seni orada kandırıyorlar. Senin ne kadar pişman olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, evlatlarına kavuşmak istediklerini aktardı.
"HDP burada beni mahkum etmiş, PKK da oğlumu orada mahkum etmiş. Orası senin yerin değil oğlum, gel, adalete teslim ol. Onlar çocuk katili." diyen Övünç, güvenlik güçlerine teslim olan 13 kişinin ailelerine kavuştuğunu anımsattı.
Övünç, "Oğlum o yol senin yolun değil. HDP benim çocuğumdan ne istedi? Çocuğum eline kalem alacaktı, silah almayacaktı. Yakıştıramıyorum ona." şeklinde konuştu.
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