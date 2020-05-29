29 Mayıs 2020, Cuma
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Uzmanlar açıkladı! Kolonyadaki yüksek alkol oranı virüsü öldürüyor mu?

, pandemi döneminde en çok talep edilen ürünlerin arasında geliyor. Öyle ki kolonya, virüsü öldürmesi nedeniyle marketlerde, internet sitelerinde bile yok sattı. Peki, kolonya koronavirüse karşı ne kadar etkili? Kolonyanın içindeki alkol corona virüsü öldürüyor mu? Kolonyada alkol yüzdesi kaç olmalı? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan alkol oranlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte haberin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2020
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KOLONYADAKİ YÜKSEK ALKOL ORANI VİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR MU?

salgınında kullanılan antikor testleri dün itibarıyla Türkiye'de de başladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde testler uygulanmaya başlarken daha önce belirtisiz bir şekilde hastalığı geçiren insanlar tespit edilebilecek.

Bu testlerin en büyük faydası ise plazma tedavisinde görülecek. Prof.Dr. Ayşe Wilke Topçu "Bu hastalık belirtisiz olarak da geçirilebiliyor. Belirtisiz geçirenleri saptamada çok işe yarayacak.

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