Uzmanlar açıkladı! Kolonyadaki yüksek alkol oranı virüsü öldürüyor mu?

Corona virüs salgınında kullanılan antikor testleri dün itibarıyla Türkiye'de de başladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde testler uygulanmaya başlarken daha önce belirtisiz bir şekilde hastalığı geçiren insanlar tespit edilebilecek.

Bu testlerin en büyük faydası ise plazma tedavisinde görülecek. Prof.Dr. Ayşe Wilke Topçu "Bu hastalık belirtisiz olarak da geçirilebiliyor. Belirtisiz geçirenleri saptamada çok işe yarayacak.