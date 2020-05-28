Son dakika: Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı

Koronavirüsle mücadelede normalleşme aşamaları kapsamında hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? 14 ilde ve Zonguldak'ta kısıtlamalar devam eder mi? Bazı iller çıkarılacak mı? Kısıtlamalar rakamlara nasıl yansıdı? "Virüsün bulaşıcı özelliği kış gibi değil" ifadelerini kullanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Tezer'in konuşmasından satır başları;