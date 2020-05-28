28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı

Son dakika: Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı

haberi... Koronavirüsle mücadelede normalleşme aşamaları kapsamında hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu , ve 'de var mı? 14 ilde ve 'ta kısıtlamalar devam eder mi? Bazı iller çıkarılacak mı? Kısıtlamalar rakamlara nasıl yansıdı? "Virüsün bulaşıcı özelliği kış gibi değil" ifadelerini kullanan üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BU HAFTA SONU KISITLAMA OLACAK MI?

Koronavirüsle mücadelede normalleşme aşamaları kapsamında hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu , ve 'de var mı? 14 ilde ve 'ta kısıtlamalar devam eder mi? Bazı iller çıkarılacak mı? Kısıtlamalar rakamlara nasıl yansıdı? "Virüsün bulaşıcı özelliği kış gibi değil" ifadelerini kullanan üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Tezer'in konuşmasından satır başları;

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA