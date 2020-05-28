28 Mayıs 2020, Perşembe
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“Uzman çavuşum” diyerek 43 kadını mağdur etmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, "43 kadını ettiği" iddia edilen B.Ö. ile ilgili açılan kamu davalarından 6284 sayılı yasa kapsamına girenlerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini, ayrıca savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde sürece müdahil olunacağını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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43 KADINI MAĞDUR ETMİŞTİ! FLAŞ AÇIKLAMA

"Kendisini '' olarak tanıtan B.Ö, 43 kadını etti" başlığıyla basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan , haberlere konu edilen kişiyle ilgili inceleme sonucunda; hakaret, tehdit, şantaj, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğunun görüldüğünü duyurdu.

"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların devam ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı kanun kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde 6284 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir.

"KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz."

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