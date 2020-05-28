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Son dakika: Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 28.05.2020 09:58
Güncelleme:28.05.2020 10:29
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede normalleşme aşamaları kapsamında hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? 14 ilde ve Zonguldak’ta kısıtlamalar devam eder mi? Bazı iller çıkarılacak mı? Kısıtlamalar rakamlara nasıl yansıdı? “Virüsün bulaşıcı özelliği kış gibi değil” ifadelerini kullanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme aşamaları kapsamında hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? 14 ilde ve Zonguldak'ta kısıtlamalar devam eder mi? Bazı iller çıkarılacak mı? Kısıtlamalar rakamlara nasıl yansıdı? "Virüsün bulaşıcı özelliği kış gibi değil" ifadelerini kullanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika: Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer canlı yayında açıkladı SON DAKİKA: BU HAFTA SONU KISITLAMA OLACAK MI OLMAYACAK MI? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. HASAN TEZER CANLI YAYINDA AÇIKLADI

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