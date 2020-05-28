28 Mayıs 2020, Perşembe
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Adana'da iki midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi yaralandı

Son dakika haberine göre 'da tarım işçilerini taşıyan 2 midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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İKİ MİDİBÜS ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

, Yüreğir İlçesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı ile Haşim S. idaresindeki 01 AHN 44 plakalı midibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 80 LC 146 plakalı araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar hafif şekilde yaralanan 12 kişiyi hastaneye kaldırdı.



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