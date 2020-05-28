28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MSB açıkladı! Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

, " 'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." İfadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BAKANLIK AÇIKLADI! YOK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığından 'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

Terör örgütü PKK bayramı kana bulayacaktı! Bombalı terör saldırıları önlendi TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAYRAMI KANA BULAYACAKTI! BOMBALI TERÖR SALDIRILARI ÖNLENDİ
İstanbul'da PKK operasyonu! Kargaşa çıkaracaklardı İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU! KARGAŞA ÇIKARACAKLARDI
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesine 2 PKK-YPG'lı öldürüldü SON DAKİKA HABERİ: MSB: FIRAT KALKANI BÖLGESİNE 2 PKK-YPG'LI ÖLDÜRÜLDÜ

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA