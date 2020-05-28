MSB açıkladı! Irak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." İfadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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