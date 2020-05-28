28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da camgöz köpek balığı 2 kişi tarafından işkence edilerek öldürüldü

Bodrum'da camgöz köpek balığı 2 kişi tarafından işkence edilerek öldürüldü

’da olduğu tahmin edilen 2 kişi tarafından edilerek öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla köpek balığının öldürülmesi görenleri şok etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
VAHŞET! İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Gümbet Koyu'ndan teknesi ile 'na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı. Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı. 10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.

BALIĞI FARK ETTİLER

Yaşananları saniye saniye kaydeden vatandaş ise yaptığı açıklamada "Biz ailemizle Akvaryum Koyu'na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti.

"MIZRAKLA GELDİLER"

Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm" diye konuştu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA