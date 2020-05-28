Bodrum'da camgöz köpek balığı 2 kişi tarafından işkence edilerek öldürüldü
Bodrum’da camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığı 2 kişi tarafından işkence edilerek öldürüldü. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla köpek balığının öldürülmesi görenleri şok etti.
Gümbet Koyu'ndan teknesi ile Akvaryum Koyu'na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı. Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı. 10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, işkence eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.
BALIĞI FARK ETTİLER
Yaşananları saniye saniye kaydeden vatandaş ise yaptığı açıklamada "Biz ailemizle Akvaryum Koyu'na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti.
"MIZRAKLA GELDİLER"
Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm" diye konuştu.
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