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Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı

ile terör örgütü /’dan temizlenmesinin ardından barış ve huzurun tesis edildiği 'nin sınır ilçesi 'a, iki bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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TEL ABYAD’A İKİ TÜRK BAYRAĞI ASILDI

'nın Akçakale ilçesine komşu olan 'nin 'ın, ile terör örgütü /'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı TEL ABYAD’A İKİ TÜRK BAYRAĞI ASILDI

AKÇAKALE'DEN DE GÖRÜLÜYOR

Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

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