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Son dakika: Kumburgaz'da sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

Son dakika haberine göre 'nın ve sokağa  çıkma yasağının son gününde 'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs önlemleri kapsamında nedeniyle uygulanan 4 günlük gece 00.00 itibariyle sona erecek. 'ye bağlı Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler.

Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.

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