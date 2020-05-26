Kazakistan’da kar leoparları şehre indi
Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı kenti yakınlarında, soyu tükenmekte olan kar leoparları yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinası nedeniyle boş kalan bir yürüyüş yolunda görüldü.
Biri erkek, biri dişi ve biri de yavru olan üç kar leoparının görüntüleri, tehlike altında türleri korumak için çalışan Kar Leoparı Vakfı tarafından Büyük Almatı Gölü yakınlarında kurulan bir hareket sensörü donanımlı kamera tuzağı ile yakalandı.
ORTA ASYA'DA YALNIZCA 10 BİN KAR LEOPARI KALDI
Kar leoparı Kazakistan'ın resmi bir sembolünde yer alıyor, ancak zoolog Alexey Grachyov, Orta Asya'da sadece 10 bin kar leoparının kaldığını ve yalnızca 20'sinin Almatı yakınlarındaki dağlarda yaşadığını söyledi.Reuters'a konuşan Grachyov, kar leoparlarının yalnızca yüksek irtifalarda yaşadıklarına dair yanlış bir inancın olduğunu, gerçekte , insan yerleşimlerine düşünüldüğünden daha yakınlarda bulunduklarını söyledi.
"Kar leoparları, insan varlığına adapte olmuş eşsiz türlerden biri. Her kar leoparı muhtemelen insanları, arabaları sürekli görür ve onların yaşam alanlarını nasıl işgal ettiğini anlar" ifadelerini kullanan Grachov, bununla birlikte yürüyüş yolunda kar leoparlarına rastlanmasının sıradışı olduğunu söyledi.
Almatı şehri Trans-Ili Alatau dağlarının eteklerinde yer alıyor ve bölgedeki çok seviyeli parkur sayısı nedeniyle yürüyüşçüler ve kampçılar arasında popüler bir konumda bulunuyor. Ancak, 19 Mart'tan bu yana karantinada olan şehirde normalde meşgul olan yollar sessizleşti.
BAŞKA HAYVANLAR DA KARANTİNADAN YARARLANDI
Kar Leoparı Vakfı, diğer hayvanların da insanların da insanların yokluğundan faydalandığını belirterek, "Son zamanlarda kamera tuzaklarımızı kontrol etmek için geri döndük ve en inanılmaz çekimleri yaptık. Almatı sakinleri karantinadayken, ayılar şehre geri döndü. Ayrıca, fotoğraf makinemiz yavru bir tilkiyi de görüntüledi" ifadelerini kullandı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korkutan görüntüler! 'Sayıları 50-60'ı buldu'
- Camilerde cuma heyecanı!
- Film seti değil! Nefes kesen anlar
- Bu bayram kara yolları boş kaldı
- Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar...
- Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
- Bayram harçlığı diyalogunun kahramanları
- Yasağa rağmen denize girdiler
- Ağaçları ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki....
- O ilimizde sivrisinek istilası!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamuda çalışan kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? İdari izin ne zaman bitiyor? Uzaktan ve esnek çalışma...
- Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman kalkıyor?
- Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?