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NASA duyurdu! Aylarca karantinada kalacaklar

ve  Dairesi (), Mars ve Ay görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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NASA DUYURDU! AYLARCA KARANTİNADA KALACAKLAR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörde olduğu gibi araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. ve Uzay Dairesi'nin () sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak kişilerin astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. 'daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya'yı akıcı konuşmaları bekleniyor. Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.

UZAY GÖREVLERİNDE BAŞARI ORANI ARTACAK!
Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti. NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.

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