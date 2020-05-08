NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

NASA bilim insanları "küresel ısınma nedeniyle iklimi değişen dünya her yerden 'patlak' vermeye başladı" raporu hazırladı. Bu kez bir kötü haber de kuzey Avrupa ülkesi Norveç'ten geldi. NASA bilim insanlarının hazırladığı o rapor dünya basınını salladı.