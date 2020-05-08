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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

NASA bilim insanları, "Thwaites giderek eriyor" raporunu hazırlayarak dünyayı paniğe sevk etti. Kısa süre içinde büyük bir erimenin gözlendiği Thwaites, tüm dikkatleri üzerine çekti. NASA'nın uzaydan elde ettiği görüntüler, Antarktika'daki önemli buzullardan Thwaites'in eridiğini gözler önüne serdi. İşte NASA bilim insanlarının incelediği son yıllarda gerçekleşen dünya üzerindeki değişiklikler...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 18:46
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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

NASA bilim insanları "küresel ısınma nedeniyle iklimi değişen dünya her yerden 'patlak' vermeye başladı" raporu hazırladı. Bu kez bir kötü haber de kuzey Avrupa ülkesi Norveç'ten geldi. NASA bilim insanlarının hazırladığı o rapor dünya basınını salladı.

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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

Normalde dondurucu soğukların yaşanması gereken bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. Perşembe günü Sunndalsora köyünde 19 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü. Bu, Norveç'te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak Ocak günü oldu.

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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

BBC Türkçe'nin haberine göre denizde yüzdükten sonra basına konuşan ülkenin batısında bulunan Rauma bölgesinin belediye başkanı Yvonne Wold, "Bugün insanlar tişörtleriyle sokağa çıktı. Sıcaklık rekoru kırıldı" dedi

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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın yayınladığı ve 2019 yılı sonundaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita da oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.

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NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.