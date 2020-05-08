ANA SAYFA
NASA bilim insanları dünyanın tehlike altında olduğu duyurdu! İşte NASA'nın korkutan paylaşımı
NASA bilim insanları, "Thwaites giderek eriyor" raporunu hazırlayarak dünyayı paniğe sevk etti. Kısa süre içinde büyük bir erimenin gözlendiği Thwaites, tüm dikkatleri üzerine çekti. NASA'nın uzaydan elde ettiği görüntüler, Antarktika'daki önemli buzullardan Thwaites'in eridiğini gözler önüne serdi. İşte NASA bilim insanlarının incelediği son yıllarda gerçekleşen dünya üzerindeki değişiklikler...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 18:46
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16