Tom Cruise ve Elon Musk’ın çılgın film projesi doğrulandı! NASA Başkanı açıklama yaptı

Tom Cruise ve Elon Musk'ın uzayda çekilecek ilk film içi hazırlık yaptıkları iddia edilmişti. Projenin hazırlık sürecinin ilk aşamaları üzerinde çalışılırken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile Nasa'nın proje hakkında görüşmeye başladığı iddia edilmişti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'den yani NASA'dan açıklama geldi. NASA Başkanı Jim Bridenstine, Tom Cruise ile temas halinde olduklarını söyledi ve film projesini doğruladı.