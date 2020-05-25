Almanya emniyetinde bir dönem müdürlük yapan Johan Wagner karantinada adliyelik oldu

Almanya emniyetinde bir dönem müdürlük yapan ve halen Almanya Dış İşler Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan Johan Wagner, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen sınır yönetimi projelerine önderlik etmek için İstanbul'da yaşamaya başladı. Beyoğlu Gümüşsuyu'nda eşi ile birlikte ikamet eden Wagner çifti kısa sürede komşuları ile iyi ilişkiler kurmaya başlasa da özel bir okulda Almanca öğretmenliği yapan alt komşusu ile iddiaya göre aralarında anlaşmazlık oluştu. Kısa süreli konaklama nedeniyle bu durumu göz ardı eden Wagner, tüm dünyaya yayılan COVİD-19 salgını nedeniyle ikametinde kendisini karantina altına aldı.

ALMANCA ÖĞRETMENİ KOMŞUSUYLA ANLAŞAMADI

Aradan günler geçiyordu. Wagner çiftinin, karantina süresinde alt komşusuyla yaşadığı anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. 4 Nisan günü alt komşu Ayşe T., Wagner çiftini ses yaptıkları gerekçesiyle önce kapılarına gelerek sözlü şekilde uyardı, ardından Almanca bir not yazarak çiftin kapısına astı. Yine bu durumu göz ardı eden Wagner çiftinin kapısına gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekibi geldi. Ayşe T.'nin kendilerini şikayet ettiğini anlayan çift, karşı komşularının yardımıyla durumlarını izah edip şikayetin asılsız olduğunu anlatmaya çalıştı.

ALMAN ÇİFT, 'EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYORUZ'

Polislerin evden ayrılmasının ardından karşı komşusu Cem A.'nın anlattıkları karşısında şok olan Johan Wagner, Ayşe T.'nin iddiaya göre evlerini gözetlemesi için yine komşusu olan Murat M.'ye teklifte bulunduğunu, evde neler yaptıklarına dair Ayşe T.'ye bilgi vermesini istediğini öğrendi. Karantina günlerinde evde hapis hayatı yaşadıklarını belirten Alman çift, Ayşe T.'nin iddia ettiği gibi yüksek seste gürültü yapmadıklarını, aksi durumda karşı komşularının da durumdan rahatsız olması gerektiğini belirtip Ayşe T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çift, Ayşe T.'nin psikolojik ve fiziksel baskısına maruz kaldıklarını, uyudukları sırada Ayşe T.'nin yukarıya bir şeyler fırlatarak uyanmalarına ve korkmalarına sebep olduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN/SABAH

