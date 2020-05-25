İstanbul'da sokak ortasında pitbull dehşeti!

Edinilen bilgiye göre, sanayideki bir oto yıkamacı beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı. Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı.