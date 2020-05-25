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İstanbul'da sokak ortasında pitbull dehşeti!

Geçtiğimiz şubat ayında akşam saatlerinde Kağıthane 'nde sahibiyle gezen cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri sıkarak güç bela ayırdı. Köpeğin yaralandığı o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Edinilen bilgiye göre, sanayideki bir oto yıkamacı beslediği cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı. Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, sıkarak onları ayırdı.

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