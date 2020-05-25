İstanbul'da sokak ortasında pitbull dehşeti!
Geçtiğimiz şubat ayında akşam saatlerinde Kağıthane Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı. Köpeğin yaralandığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, sanayideki bir oto yıkamacı beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı. Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı.
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