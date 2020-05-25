Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür vaka görülmeyen Artvin'de, yeni koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya alındı.
Artvin'de corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi.
Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.
TEDAVİYE ALINDI
Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
23 KİŞİ KARANTİNADA
30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.
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