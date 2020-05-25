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Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür görülmeyen 'de, yeni vakaları ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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O İLDE BİR AYDIR VAKA YOKTU! KIRMIZI ALARM

'de virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni görülmedi.

Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

TEDAVİYE ALINDI

Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

23 KİŞİ KARANTİNADA

30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.

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