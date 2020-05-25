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İstanbul’da 100 liralık hırsızlık için plan yaptılar!

’nda geçtiğimiz 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sütlüce Zor Bayır Sokak’ta yeni açılan markete otomobille gelen şahıslar, değerindeki 5 paket sigarayı çalmak için hırsızlık planı yaptı. Hırsızlardan biri marketteki kadının poşete koyduğu sigaraları çalarken, diğeri de aracı kaçış istikametine ayarladı. Yaşananlar kameralara yansırken, ilk kez hırsızlık yaşayan kadın şok geçirdiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Edinilen bilgiye göre, iki şahıs beyaz renkli bir otomobille sokak üzerinde yeni açılan bir marketin önüne geldi. Şahıslardan biri otomobilden inerek içeride Sema K'nın olduğu markete yönelirken, diğer ise otomobilde beklemeye başladı.

İçeriye giren şahıs birkaç ürün aldıktan sonra 5 pakette istedi. Sigaraların ayrı poşete konulmasını isteyen şahıs ardından poşeti çalarak kaçmaya başladı. Suç ortağının beklediği arabaya binen şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardında şok geçiren market çalışanı Sema K, hırsızlık olduğunun anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

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