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Edirne'de vahşet! Uyuşturucu bağımlısı genç annesini öldürüp başını kesti

Uzunköprü ilçesinde 22 Mayıs Cuma günü Kavakayazma Köyü’nde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Oğlu Aykut G. ile aynı evde yaşayan Fatma G., evden çıkarak bir daha gelmedi. Köylülerin ihbarı üzerine ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 61 yaşındaki Fatma G.'ye ulaşılamadı.

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