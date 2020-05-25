Antalya'da bir mahallede 4 ev karantinaya alındı

Baraj Mahallesi'ndeki 5852 ve 5853 sokaklarda bulunan 4 evde yaşayan 31 kişiden bazılarının, daha önce bir kısmı karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettiği bilgisi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Söz konusu evlerdeki 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine iki sokaktaki 4 ev İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 kişi hastanede tedaviye, 7 kişi ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözetim altına alındı.

Kepez Kaymakamamı Hamdullah Suphi Özgödek, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 4 evin karantinaya alındığını bildirdi.

Girişe ve çıkışa kapatılan evlerin çevresinde güvenlik güçlerinin tedbir aldığını kaydeden Özgödek, söz konusu vatandaşların, Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabalarını, karantinadan önce ziyaret ettikleri sırada virüsü kaptıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.