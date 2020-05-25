Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı. Erdoğan, "İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" diye yanıt verdi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın baba ocağına yaptığı bayram ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak aileyle görüştürdü.
Bayram buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bire bir görüşmekten çok mutlu olduklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister" dedi.
"BİZ DE GURUR DUYUYORUZ"
Başkan Erdoğan'a ailenin aynı zamanda hemşehrileri olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirten Sürekli, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız; daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başsavcılıktan Ramazan Böçkün açıklaması!
- Türkiye gün gün corona tablosu!
- Zeynep Şenpınar cinayetinde korkunç detaylar!
- KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı!
- İletişim Başkanı Altun Necip Fazıl'ı andı
- Teröre nefes yok! Aslanlar tozu dumana katıyor
- Başkan Erdoğan 81 il teşkilatıyla bayramlaştı
- Amerika’dan Kılıçdaroğlu’na verdi veriştirdi
- Trollerin başkanı Tunç Soyer!
- Türkiye Libya’da dengeleri değiştirdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 3. faz 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı
- WhatsApp'tan kızdıracak hata! WhatsApp sohbetlerini yedekleyenler dikkat! Güvenli ortam...
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- MSB açıklamaları: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs-Haziran celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?
- Bugün marketler açık mı? 25 Mayıs Pazartesi bayramın 2. günü A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?