25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen 'ın ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. , "Hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen 'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı. Erdoğan, "İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen 'a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" diye yanıt verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2 Mart tarihinde İdlib'de şehit düşen 'ın baba ocağına yaptığı bayram ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak aileyle görüştürdü.

Başkan Erdoğan şehit ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT AİLESİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayram buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bire bir görüşmekten çok mutlu olduklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister" dedi.

"BİZ DE GURUR DUYUYORUZ"

'a ailenin aynı zamanda hemşehrileri olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirten Sürekli, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız; daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA