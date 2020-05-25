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Edirne'de vahşet! Uyuşturucu bağımlısı genç annesini öldürüp başını kesti

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Giriş: 25.05.2020 18:18
Güncelleme:25.05.2020 18:28
Uzunköprü ilçesinde 22 Mayıs Cuma günü Kavakayazma Köyü’nde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.
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