Edirne'de vahşet! Uyuşturucu bağımlısı genç annesini öldürüp başını kesti

Uzunköprü ilçesinde 22 Mayıs Cuma günü Kavakayazma Köyü’nde 3 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki kadının cesedi, başı kesik halde köye 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan oğlu ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edilirken, oğlunun da arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.