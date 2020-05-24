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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başlan 'ın eşi , dolayısıyla "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun" mesajnı paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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EMİNE ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Başlan 'ın eşi , Twitter hesabından dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

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