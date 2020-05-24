Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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