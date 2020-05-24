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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek 'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Başkan , sosyal medya hesabı Twitter'dan dolayısı ile bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI | VİDEO

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