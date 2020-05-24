24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı

Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı

'ın Bağlar ilçesinde, devriye görevi yapan otosuna bir binadan saksı atıldı. Bir polis memuru hafif yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
POLİS EKİBİNE SAKSI ATILDI: 1 POLİS YARALANDI
Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 749'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memurlarının devriye gezdiği zırhlı araca, bir binadan saksı atıldı.

Saksı, isabet ettiği bir polis memurunu yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralı polis memuru, gelen ambulansta sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Saksılı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.


DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA