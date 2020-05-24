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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitimiyle uyandığımız bayram sabahında vatandaşlar, günün anlam ve önemini belirten mesaj arayışlarına girdi. Küskünlüklerin bittiği, dargınların barıştığı, rahmet ve merhametin en büyük günleri olan bayramlar, birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkin rol oynuyor. İslam alemi için kutsal kabul edilen bayramlarda vatandaşlar, bu önemli ve anlamlı günün mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak adına birbirlerinin bayramını kutlamak için en güzel mesajları araştırmaya başladılar. İşte Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! En güzel bayram mesajları...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:20
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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları
Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

Dargınlıkların unutulduğu, dayanışma duygularımızın yoğunlaştığı, ailemiz ve akrabalarımız arasındaki bağı ve iletişimi güçlendirdiğimiz Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan ve SMS olarak bayram mesajı paylaşarak Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar. Ramazan Bayramı'na özel paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte en güzel, anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları...

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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları
Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Ramazan Bayramı'na özel bayram mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını arıyorsanız ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İşte en yeni mesajlar:

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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları
Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

* Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

* Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları
Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Bayramınız bereketli olsun!

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

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Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları
Ramazan bayramı mesajları 2020 resimli! İşte en güzel bayram mesajları

* Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.