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Şehitlikte buruk bayram! 25 yıldır dinmeyen özlem |Video

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Giriş: 24.05.2020 11:15
Güncelleme:24.05.2020 11:18
Şehit ailelerine şehitlik ziyareti için izin verildi. Aileler bayramın ilk günü şehitliklere gelerek dua etti. Oğlunun 1994 yılında Şırnak'ta şehit olduğunu söyleyen anne, "Bu normal ölüm gibi değil 25 yıldır acısı hiç dinmiyor. Yavrumun acısı ilk günkü gibi içimde... Buraya gelince huzur buluyoruz... Bize izin verdiler Allah razı olsun, geldik tüm şehitlerimizi de ziyaret etti." sözleriyle duygularını anlattı.
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