Heyecanlandıran keşif! Patara’da1900 yıllık kadın heykeli bulundu

Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor.