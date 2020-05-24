24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Heyecanlandıran keşif! Patara’da1900 yıllık kadın heykeli bulundu

Heyecanlandıran keşif! Patara’da1900 yıllık kadın heykeli bulundu

'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Antik Kenti'nde, Başkan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı. Antik kentin tiyatro sahne binası kazılarında bulunan 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykelle birlikte kazılarda ortaya çıkarılan heykel sayısının 10'u geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik Likya'dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olması nedeniyle, bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
HEYECANLANDIRAN KEŞİF!

Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA