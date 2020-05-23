Rusya'da koronavirüs kabusu: Son 24 saatte 9 bin 434 yeni vaka
Dünyada en çok koronavirüs vakası olan ikinci ülke konumundaki Rusya'da son 24 saatte 9 bin 434 yeni vaka daha tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 335 bin 882'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 388 oldu.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 335 bin 882'ye çıktı. Ülkede ölü sayısı 139 artarak 3 bin 388'e, iyileşen sayısı 8 bin 111 artarak 107 bin 936'ya ulaştı.
MOSKOVA SALGININ MERKEZİ
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42'sinde semptom görülmediği ifade edildi. Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 190 artarak 161 bin 397'ye, ölü sayısı 67 artarak 1934'e çıktı.
Şehirde toplam 47 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.
SON BİR GÜNDE 276 BİN TEST YAPILDI
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 276 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.
RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.
İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.
Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.
Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- En güzel arefe günü mesajları
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti
- Polisten iki güzel hareket birden!
- Tatlıda inanılmaz oyun! Aman dikkat
- O ilde lapa lapa kar yağdı!
- Marketler bugün kaça kadar açık?
- Orgeneral Dündar'dan anneye son veda!
- Geri sayım başladı! İşte son görüntüler
- Cani adam polisi bu hale getirdi
- Korkunç cinayet! Annesini 50 bıçak darbesiyle katletti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?