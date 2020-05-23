Rusya'da koronavirüs kabusu: Son 24 saatte 9 bin 434 yeni vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 335 bin 882'ye çıktı. Ülkede ölü sayısı 139 artarak 3 bin 388'e, iyileşen sayısı 8 bin 111 artarak 107 bin 936'ya ulaştı.

MOSKOVA SALGININ MERKEZİ

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42'sinde semptom görülmediği ifade edildi. Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 190 artarak 161 bin 397'ye, ölü sayısı 67 artarak 1934'e çıktı.



Şehirde toplam 47 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.

SON BİR GÜNDE 276 BİN TEST YAPILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 276 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.