Molla İbrahim Koyu’na dikilen kaçak yapılar 3 Haziran’da yıkılacak
Muğla’nın Milas İlçesi’nde bulunan Mazı Köyü’nün eşsiz koyu Molla İbrahim Koyu’nda beton yapılaşma bu kadarına pes dedirtmişti. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre; muhteşem doğanın içerisine yapılan beton binanın İstanbullu iş adamı C.E.’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak yapının 3 Haziran günü yıkımına karar verildi.
Muğla'nın Milas İlçesi'nde bulunan Mazı Köyü'nün eşsiz koyu Molla İbrahim Koyu'ndaki beton binA muhteşem doğaya bir hançer gibi saplandı.
300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürdü.
Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirdi. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istedi.
BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ
SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış.
YIKIM KARARI VAR AMA UYGULANMIYOR
Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenildi. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlendi.
Kaçak yapının 3 Haziran günü yıkılmasına karar verildi. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecek. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)
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