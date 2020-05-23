23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Molla İbrahim Koyu’na dikilen kaçak yapılar 3 Haziran’da yıkılacak

Molla İbrahim Koyu’na dikilen kaçak yapılar 3 Haziran’da yıkılacak

’nın ’nde bulunan ’nün eşsiz koyu ’nda beton yapılaşma bu kadarına pes dedirtmişti. Sabah’tan ’ın haberine göre; muhteşem doğanın içerisine yapılan beton binanın İstanbullu iş adamı C.E.’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçak yapının 3 günü yıkımına karar verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
DOĞAYA HANÇER VURMUŞTU! KARAR VERİLDİ

'nın 'nde bulunan 'nün eşsiz koyu 'ndaki beton binA muhteşem doğaya bir hançer gibi saplandı.

300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürdü.

Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirdi. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için 'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istedi.

BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ

SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış.

YIKIM KARARI VAR AMA UYGULANMIYOR

Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenildi. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlendi.

Kaçak yapının 3 günü yıkılmasına karar verildi. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecek. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

Kaçak villası ifşa olan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil tehditlere başladı! Takvim yazarı Zafer Şahin yazdı KAÇAK VİLLASI İFŞA OLAN SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI YILMAZ ÖZDİL TEHDİTLERE BAŞLADI! TAKVİM YAZARI ZAFER ŞAHİN YAZDI
Soner Yalçın panikledi! Kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi SONER YALÇIN PANİKLEDİ! KAÇAK KÖŞKÜN BORCUNU BİR GÜNDE ÖDEDİ

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA