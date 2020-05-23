Kaymakamlıkta personele saldıran şahıs karakolu da birbirine kattı
Bahçelievler Kaymakamlığı’nda kaymakamlık makamına gelen şahıs, özel kalemde oturan görevlinin yüzüne önce kalem sapladı ardından darp edip burnunu kırdı. Ardından kaymakam koruma polisini de darp eden şahıs götürüldüğü karakolda da saldırganlığını sürdürdü. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; bir polis memurunu gözünden yaralayan saldırgan kapıya ve alçıpan duvara zarar verdi.
İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Tanju Ş. isimli kişi 20 Mayıs günü saat 13.00 sularında kaymakamlık özel kalemine geldi. Burada görevli B.Y ile bir süre görüşen Tanju Ş. iddiaya göre biranda elindeki kalemi B.Y.'nin yüzüne sapladı. Daha sonra da darp etmeye başladı. Saldırı sebebiyle B.Y.'nin burnunda iki kırık oluştuğu öğrenildi.
POLİS MEMURUNU DA YARALADI
Bu sırada şahsa müdahale eden koruma polisini de boynundan yaralayan saldırgan şahıs, olay yerine çağırılan devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı ve en yakın karakola götürüldü. Kaymakamlık görevlileri Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mağdurların boynundan ve burnundan yaralandıkları öğrenildi.
POLİS MERKEZİNDE DE SALDIRI
Saldırgan götürüldüğü polis merkezinde de eylemlerini sürdürdü. Üst araması yapan polis memuruna saldıran Tanju Ş. polis memurunun gözüne yumruk attı. Sağa sola saldıran şüpheli karakol kapsını kırdığı gibi alçıpan duvarı da parçaladı. İddiaya göre polisleri de sürekli tehdit eden şahıs zor zapt edildi.
Hem mağdur kaymakamlık görevlileri hem de darp edilen karakol polisleri şahıstan şikayetçi oldu. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. (Nazif Karaman/Sabah)
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