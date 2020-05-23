İYİ Parti'li Yetkin Öztürk’ün yalanına Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’ün Etimesgut‘ta çöp döken bir gencin bekçilerin saldırısına uğradığı yönünde söylediği sözler hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.
Etimesgut ilçesinde bekçilerin bir aileye karşı aşırı güç kullandıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir siyasi parti il başkanının, Etimesgut'ta çarşı ve mahalle bekçilerinin bir aileye karşı aşırı güç kullandığı ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin sosyal medyadan "gerçek dışı" paylaşımlar yaptığı belirtildi.
17 Mayıs 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikametine girmesi yönünde bekçiler tarafından uyarılan S.K. adlı vatandaşın tüm ikazlara rağmen ikametine girmemekte direndiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı siyasi partinin ilçe yönetim kurulu üyesi ve kişinin babası olan Ü.K. ile diğer aile fertleri olaya sonradan müdahil olarak görevli memurlara mukavemet ve hakarette bulunmuş, kişinin kardeşi H.K. ise çarşı ve mahalle bekçimizin boynunu sıkmak suretiyle fiziki saldırı gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen saldırının şiddet ve yoğunluğunun artması üzerine takviye personel talep edilmiş, kişiler göz yaşartıcı gaz dahil olmak üzere kademeli ve orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir."
KİŞİLERE "BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLİR" ŞEKLİNDE DOKTOR RAPORU VERİLDİ
Cumhuriyet savcısının talimatıyla doktor raporları alındıktan sonra polis merkezine getirilen kişilerin barodan görevlendirilen müdafi huzurunda "Görevi Yaptırmamak için Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Hakaret" suçlarından ifadelerinin alındığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' şeklinde doktor raporu verilen kişilerden Ü.K, Z.K. ve S.K. ifadelerinin ardından polis merkezinden salıverilmiş, görevli memura fiziki saldırıda bulunan H.K. ise 18 Mayıs 2020 tarihinde mevcutlu olarak çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir."
Ankara Emniyet Müdürlüğü, fiziki saldırıya uğrayan bekçinin fotoğraflarını da paylaştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Duha namazı nasıl kılınır?
- Eren Bülbül'süz 5. bayram!
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- İl il bayram namazı saatleri
- İngiltere'de ölü sayısı 37 bine yaklaştı!
- Kredi kartına dikkat! Bilim Kurulu Üyesi uyardı
- Kuşadası'na bayram öncesi akın ettiler!
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
- Bursalı maceracı mağaraya girip yarasayı öptü!
- Zelenskiy’nin partisinden Türkiye’ye teşekkür
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri