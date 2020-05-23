23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fransa'da coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Fransa'da coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 332'ye yükseldi

Son dakika haberine göre; Tüm dünyada hızla yayılan salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 28 bin 332'ye yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
FRANSA'DA ÖLENLERİN SAYISI ARTTI!

'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 332'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 artışla 219 bin 322'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1665'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 178 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 45 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 361 artarak 64 bin 547 oldu.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 43 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 332'ye çıktı.

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 25 Mayıs'ta güncelleneceği belirtilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA