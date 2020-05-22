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TİKA'dan Bangladeş’e ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), Bangladeş’in Chakaria kırsal bölgesinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan paketi dağıttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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TİKA'DAN BANGLADEŞ’E RAMAZAN YARDIMI

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş, Myanmar'dan kaçan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

TİKA, ramazan ayında Arakanlı mültecilere hijyen ve gıda paketi yardımları yaparken, yerel halka yönelik insani yardımlarını da sürdürüyor.

Bu amaçla TİKA, Cox's Bazar ili Chakaria kırsal bölgesinde ihtiyaç sahibi halka 1000 gıda paketi dağıttı.

Dağıtım törenine katılan bölge yetkilileri, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

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