22 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Kayseri’de aranması bulunan 70 şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalama emri bulunan 70 şahıs tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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KAYSERİ’DE ARANMASI BULUNAN 70 ŞAHIS TUTUKLANDI
Edinilen bilgiye göre, ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 243 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edildikten sonra, şahıslardan 70'i tutuklandı.

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