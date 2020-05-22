Son dakika: Kayseri’de aranması bulunan 70 şahıs tutuklandı
Son dakika haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalama emri bulunan 70 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 243 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edildikten sonra, şahıslardan 70'i tutuklandı.
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