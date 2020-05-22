15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı! Esnaf İBB'ye tepki gösterdi

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.Yaklaşık 80 iş yerinin bulunduğu çarşıda birçok iş yerini su bastı. İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise tavandan sızan suyu branda çekerek önlemeye çalıştı. İşyeri sahipleri dükkanlarında malzemelerinin zarar gördüğünü söyledi.