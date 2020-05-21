Sivas'ta izinsiz seyahat eden iki kişiye 6 bin 300 lira ceza
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak izinsiz seyahat eden iki kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda yaptıkları kontrollerde koronavirüs tedbirleri kapsamında izinsiz seyahat eden iki kişiyi tespit etti.
Polisler bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.
Öte yandan, ehliyetsiz araç kullanan iki kişi ile araç sahiplerine 2 bin 473'er lira ceza uygulandı.
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