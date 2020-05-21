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Son dakika: Uşak'ta orman yangını

Son dakika haberine göre; 'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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UŞAK'TA ORMAN YANGINI

'ın Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve su tankeriyle karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi.

Son dakika: Uşak'ta orman yangını | Video UŞAK'TA ORMAN YANGINI | VİDEO

Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi.



Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.



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