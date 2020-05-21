Son dakika: Uşak'ta orman yangını
Son dakika haberine göre; Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve su tankeriyle karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi.
Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Motosiklete varil yükleyip...
- Pazarcıyı çıldırtan karpuz olayı!
- Ay 910 yıl önce neden kayboldu?
- Bayramda hava nasıl olacak?
- Uzman isimden ürküten korona açıklaması: İkinci dalga...
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Efsane Kartal yollara geri döndü!
- 'Komiser Murat' operasyonla yakalandı
- Dehşete düşüren yoğunluk!
- WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunuyor?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?