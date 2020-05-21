21 Mayıs 2020, Perşembe
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Denizli Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının defnine ilişkin açıklama

, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ölülerinin ildeki bir çöplük alana atılma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2 yıl önce kentte, Türkiye'nin en büyük Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunduğu hatırlatıldı.

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