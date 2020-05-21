Denizli Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarının defnine ilişkin açıklama
Denizli Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan köpek ölülerinin ildeki bir çöplük alana atılma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2 yıl önce kentte, Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunduğu hatırlatıldı.
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