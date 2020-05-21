21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı

Sakarya'da karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı

'nın ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi, pazarcı ile tartıştı. Pazarcı bıçakla karpuzu almayan müşteriyi kovaladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
ABONE OL
PAZARCIYI ÇILDIRTAN KARPUZ OLAYI!

ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti.

Sakarya'da karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı SAKARYA'DA KARPUZU KESTİRİP ALMAYAN MÜŞTERİSİNİ BIÇAKLA KOVALADI

BIÇAKLA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü.

ARAYA ESNAF GİRDİ

Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA